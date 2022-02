Miriana e Lulù, confidenze senza microfono al GF Vip: scoppia la polemica – VIDEO (Di sabato 12 febbraio 2022) Lulù Selassiè e Miriana Trevisan si “accordano” sotto le coperte? In queste ore i miei amici di Twitter stanno facendo girare un VIDEO proveniente dalla Casa del Grande Fratello Vip con protagoniste proprio le due concorrenti senza microfono. Miriana e Lulù parlano senza microfono e scoppia la polemica Miriana e Lulù stavano prendendo degli accordi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 12 febbraio 2022)Selassiè eTrevisan si “accordano” sotto le coperte? In queste ore i miei amici di Twitter stanno facendo girare unproveniente dalla Casa del Grande Fratello Vip con protagoniste proprio le due concorrentiparlanolastavano prendendo degli accordi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

smaowsmeow90 : @mel_cri Perché non rispondi a ciò che ho detto e te la rigiri ricommentando Miriana ? Perché ti fa comodo ? Tra l'… - 28Tinista : RT @turututiti: ???????????? ORA DELLA VERITÀ TRA MIRIANA SOLEIL E LULÙ CHI È LA TUA PREFERITA ? VOTATE E RETWITTATE #gfvip #solearmy #jeru #jes… - dasempresolex : RT @turututiti: ???????????? ORA DELLA VERITÀ TRA MIRIANA SOLEIL E LULÙ CHI È LA TUA PREFERITA ? VOTATE E RETWITTATE #gfvip #solearmy #jeru #jes… - Chiara200212 : RT @Luisa95096148: Il bene che Miriana vuole Lulù si vede soprattutto in questi casi. La Trevisan avrebbe potuto far partire una litigata d… - Luisa95096148 : Il bene che Miriana vuole Lulù si vede soprattutto in questi casi. La Trevisan avrebbe potuto far partire una litig… -

Ultime Notizie dalla rete : Miriana Lulù Gf Vip, Barù guarda Jessica in costume: cosa le ha detto? Lo testimonia la love story appena nata tra Sophie e Alessandro, quella tra Miriana e Biagio e, infine, la relazione chiacchieratissima tra Lulù e Manuel. Jessica , invece, in amore non sembra ...

GF Vip news, i fan rivelano il ritorno di Alex Belli: la reazione di Delia Duran e degli altri concorrenti In quel preciso istante, Delia Duran si trovava in giardino con Miriana Trevisan e Nathalie ... Lulù Selassiè , invece, ha appreso la news mostrandosi immediatamente contraria al ritorno dell'ex ...

Lo testimonia la love story appena nata tra Sophie e Alessandro, quella trae Biagio e, infine, la relazione chiacchieratissima trae Manuel. Jessica , invece, in amore non sembra ...In quel preciso istante, Delia Duran si trovava in giardino conTrevisan e Nathalie ...Selassiè , invece, ha appreso la news mostrandosi immediatamente contraria al ritorno dell'ex ...