Minacce di morte al giornalista di Libero Tommaso Montesano: «Querelo anche chi ha distorto il mio pensiero»

Dopo il tweet, poi rimosso, che ha scatenato durissime polemiche per il paragone tra le bare di Bergamo e il depistaggio del lago della Duchessa nel caso Moro, il giornalista di Libero Tommaso Montesano è deciso a denunciare chi, negli ultimi giorni, lo sta minacciando. In un comunicato affidato all'agenzia Ansa, il cronista della redazione politica di Libero ha denunciato le «gravi e continue Minacce, anche di morte, arrivate contro di me e la mia famiglia». Da giorni poi il giornalista è bersaglio di durissime critiche su siti e quotidiani, che in certi casi avrebbero: «volutamente distorto il mio pensiero, espresso a titolo personale e sul mio account privato» e che avrebbero quindi: «diffamato la ...

