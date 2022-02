Milan-Sampdoria | Pioli | “Rinnovo Theo segnale importante | momento fondamentale della stagione”

(Di sabato 12 febbraio 2022) “Ildiè un bellissimo, di un club che guarda al presente e al futuro. Avere giocatori che sentono il senso di appartenenza alla squadra è”. Così il tecnico del, Stefano, ha iniziato la sua conferenza stampa alla vigiliasfida di Serie A contro la. “Abbiamo sempre lavorato con fiducia e positività, anche quando i risultati non andavano. Continuiamo a pensare di partita un partita, siamo soddisfatti delle ultime due partite ma ora siamo concentrati su domani”. Sulla formazione: “La mia volontà è quella di schierare la formazione migliore, in base alle condizioni dei giocatori e agli avversari che incontriamo. Giroud sta bene, è in gran forma. Per Zlatan bisogna aspettare ancora un po'” “Sono ...

Ilospita ladomani alle ore 12.30. Di solito la gara del lunch - match domenicale è sempre ricca di insidie. I liguri arrivano, inoltre, da un roboante successo, ma anche dalla grave ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'allenatore delStefano Pioli ha parlato alla vigilia della partita contro laStefano Pioli, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro la. RINNOVO THEO ...Mancano tre mesi e sappiamo che dobbiamo spingere al massimo". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria. "Per tornare a vincere mancano ...L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida, tra il “suo” Milan e la Sampdoria, guidata in panchina da Marco Giampaolo. Pioli vorrebbe avere in casa, ...