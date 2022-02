Milan | Leao e il rinnovo | ecco cosa ha detto a Mendes

Advertising

capuanogio : Il #Milan al lavoro per rinnovare il contratto di #Leao: vicina l'intesa sui 4 milioni più bonus fino al 2026, il t… - cmdotcom : #Milan: dopo #Theo, firma #Bennacer e avanza la trattativa con #Leao - Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 4-0 Lazio (24' Leao, 42'45+1' Giroud, 79' Kessie) | Possessions: 49%-51% | Shots: 9-6 | F… - notizie_milan : Dopo Theo tocca a Leao: il Milan prepara un consistente aumento dello stipendio - KunGrax : RT @FraNasato: Secondo il sito di Sky Sport queste le possibili scelte di Pioli a due giorni dalla gara con la Sampdoria: Maignan, Calabria… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Leao

(26 crediti) è un treno, è in un periodo di forma strepitoso e sta diventando sempre più incisivo in questotra giocate, gol e assist. I suoi strappi possono mettere in seria difficoltà la ...Ilha rinnovato il contratto di Theo Hernandez e vuole presto accordarsi anche con Ismael Bennacer e Rafael, altri due in scadenza a giugno 2023. Ma c'è anche un altro giocatore legato al ...Rafael Leao sta diventando sempre più determinante per il Milan e le recenti prestazioni del portoghese ne sono la prova. Secondo quanto riportato da Tuttosport l’attaccante avrebbe confidato a Mendes ...In casa Milan c’è grande entusiasmo per il rinnovo di contratto di Theo Hernandez. Presto potrebbero arrivare anche altre due firme, quelle di Ismael Bennacer e Rafael Leao. Invece, quella di Franck ...