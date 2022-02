Meloni | «Stop all’indegno business degli scafisti Solo la sinistra e certe Ong fingono di non sapere»

(Di sabato 12 febbraio 2022) Traffico di esseri umani, unindegno e senza fine. “Gliintascano denaro mettendo a rischio la vita di milioni di disperati in mare aperto. I più fortunati arrivano sulle nostre coste da clandestini. E spesso finiscono per essere sfruttati in lavori umilianti o sottopagati. Quando non dalla criminalità organizzata o da qualche cooperativa rossa per farecon i fondi per l’accoglienza“. Così Giorgiain un lungo post su Facebook commentando gli ultimi episodi della cronaca milanese sul terreno minato dell’immigrazione clandestina. Il blitz con 10 arresti per traffico di esseri umani.alI mercanti di morte, come si legge nella grafica social della leader di FdI, ...

Il Secolo d'Italia

