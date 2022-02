McLaren | il rinnovo di Norris ha “bloccato” la Mercedes

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 12 febbraio 2022) La scuderia dellaha ufficializzato ildi contratto di Lando. Il pilota britannico, classe 1999, resterà nel team inglese fino al 2025. Tuttavia, il prolungamento del rapporto sembra essere arrivato anche per impedire un inserimento a sorpresa della. Aston Martin, Green: “Lo sviluppo è stato snervante”: ildimette in difficoltà la? Con la presentazione della MCL36 e con ildi Lando, laè pronta per iniziare la nuova stagione di Formula Uno. Sarà la quarta stagione per, classe 1999, pilota talentuoso e con tutte le carte in regola per diventare un futuro campione del mondo. Il pilota ...