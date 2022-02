Matteo Romano gay? Ecco come stanno le cose (Di sabato 12 febbraio 2022) Matteo Romano è stato un protagonista di questo Sanremo. Molte le curiosità sul suo conto, anche sull’orientamento sessuale. Ecco la verità. Con l’evoluzione delle tecnologie, il modo di fare musica è davvero cambiato. Ora non si arriva al grande pubblico solo attraverso piccoli step ma anche tramite canali social. Ed è proprio questo che è avvenuto con Matteo Romano. Fonte InstagramCi sono tante storie in cui mettere una canzone sui proprio social porta al successo. Pensiamo allo stesso Blanco che ha messo i suoi pezzi sul suo canale YouTube. Simile è la storia di Matteo Romano che è diventato famosissimo su TikTok. E, proprio di recente, lo abbiamo visto esibirsi sul palco dell’Ariston dopo il gran successo raggiunto a Sanremo giovani. Si pensi che ... Leggi su chenews (Di sabato 12 febbraio 2022)è stato un protagonista di questo Sanremo. Molte le curiosità sul suo conto, anche sull’orientamento sessuale.la verità. Con l’evoluzione delle tecnologie, il modo di fare musica è davvero cambiato. Ora non si arriva al grande pubblico solo attraverso piccoli step ma anche tramite canali social. Ed è proprio questo che è avvenuto con. Fonte InstagramCi sono tante storie in cui mettere una canzone sui proprio social porta al successo. Pensiamo allo stesso Blanco che ha messo i suoi pezzi sul suo canale YouTube. Simile è la storia diche è diventato famosissimo su TikTok. E, proprio di recente, lo abbiamo visto esibirsi sul palco dell’Ariston dopo il gran successo raggiunto a Sanremo giovani. Si pensi che ...

