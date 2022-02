Matt Hardy: “Ecco quando Jeff potrebbe arrivare in AEW” (Di sabato 12 febbraio 2022) Nell’ultimo episodio di The Extreme Life of Matt Hardy, il performer della AEW ha parlato nuovamente dell’arrivo del fratello Jeff Hardy nella compagnia di Jacksonville. Matt aveva già suggerito che Jeff sarebbe potuto essere il free agent debuttante annunciato da Tony Khan, rivelatosi poi Keith Lee, ed ora ha rivelato la data di scadenza della clausola di non competizione del fratello. La fine del contratto “La clausola di non competizione di Jeff dura fino al 9 Marzo 2022, quindi dal 10 Marzo in poi sarà libero di fare ciò che vorrà” ha detto Matt. “Poi potrebbe negoziare con qualcuno o lavorare per un’altra compagnia grossa che va in onda in televisione. Credo forse che Jeff Hardy ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 12 febbraio 2022) Nell’ultimo episodio di The Extreme Life of, il performer della AEW ha parlato nuovamente dell’arrivo del fratellonella compagnia di Jacksonville.aveva già suggerito chesarebbe potuto essere il free agent debuttante annunciato da Tony Khan, rivelatosi poi Keith Lee, ed ora ha rivelato la data di scadenza della clausola di non competizione del fratello. La fine del contratto “La clausola di non competizione didura fino al 9 Marzo 2022, quindi dal 10 Marzo in poi sarà libero di fare ciò che vorrà” ha detto. “Poinegoziare con qualcuno o lavorare per un’altra compagnia grossa che va in onda in televisione. Credo forse che...

