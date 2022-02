Matt Hardy: “Avrei voluto affrontare Roman Reigns in WWE, lo adoro come uomo e performer” (Di sabato 12 febbraio 2022) Roman Reigns è sulla cresta dell’onda dal suo ritorno nella compagnia a SummerSlam di due anni fa. È tornato come Tribal Chief e si è veramente reinventato. Il cambiamento era atteso da diversi anni, dato che i fan lo hanno richiesto a gran voce per così tanto tempo. The Head of the Table è stato indubbiamente il dominatore assoluto del titolo universale, visto che è rimasto campione per più di un anno, ed è improbabile che perda presto la corona, a quanto pare. Ha combattuto contro diverse Superstar durante tutto questo periodo, uscendone sempre vincitore. Roman è attualmente lo Universal Champion in carica da più tempo nella storia della WWE dopo aver superato il record di Brock Lesnar di 503 giorni da campione. Mentre parlava su ‘The Extreme Life of Matt Hardy’ di questa ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 12 febbraio 2022)è sulla cresta dell’onda dal suo ritorno nella compagnia a SummerSlam di due anni fa. È tornatoTribal Chief e si è veramente reinventato. Il cambiamento era atteso da diversi anni, dato che i fan lo hanno richiesto a gran voce per così tanto tempo. The Head of the Table è stato indubbiamente il dominatore assoluto del titolo universale, visto che è rimasto campione per più di un anno, ed è improbabile che perda presto la corona, a quanto pare. Ha combattuto contro diverse Superstar durante tutto questo periodo, uscendone sempre vincitore.è attualmente lo Universal Champion in carica da più tempo nella storia della WWE dopo aver superato il record di Brock Lesnar di 503 giorni da campione. Mentre parlava su ‘The Extreme Life of’ di questa ...

Matt Hardy voleva un match con Roman Reigns "Sicuramente mi sarebbe piaciuto competere contro Roman Reigns quando ero in WWE. Mi piace molto Roman Reigns come atleta e mi piace molto anche come essere umano, siamo sempre andati d'accordo ed è ..."

Matt Hardy tornerà ad essere Broken in AEW? Matt Hardy si è reso protagonista nell'ultima puntata di AEW Dynamite. Durante l'incontro tra Isiah Kassidy e Keith Lee, che ha fatto il suo debutto in AEW, l'ex WWE è scappato dall'incontro,

"Sicuramente mi sarebbe piaciuto competere contro Roman Reigns quando ero in WWE. Mi piace molto Roman Reigns come atleta e mi piace molto anche come essere umano, siamo sempre andati d'accordo ed è ..." Matt Hardy si è reso protagonista nell'ultima puntata di AEW Dynamite. Durante l'incontro tra Isiah Kassidy e Keith Lee, che ha fatto il suo debutto in AEW, l'ex WWE è scappato dall'incontro,