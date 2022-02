Matrimonio a prima vista, Antonio e Giorgia: età, da dove vengono, cosa fanno nella vita e passioni (Di sabato 12 febbraio 2022) Antonio e Giorgia sono una delle coppie della nuova edizione di Matrimonio a prima vista: scopriamo qualcosa in più su di loro. Parte la nuova edizione di Matrimonio a prima vista dopo il successo della settima andata in onda nei mesi scorsi. I tre esperti, Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto, hanno scelto i L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 12 febbraio 2022)sono una delle coppie della nuova edizione di: scopriamo qualin più su di loro. Parte la nuova edizione didopo il successo della settima andata in onda nei mesi scorsi. I tre esperti, Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto, hanno scelto i L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

aleteia_33 : Leggi come quelle sull'aborto, sull'eutanasia o sul matrimonio omosessuale vengono da idee massoniche. Un gran maes… - anna_mitica : RT @janavel7: Rocco Cadalino, il braccio destro di Conte, viene dal Grande Fratello. Stephen Hutchinson, che ha presentato il ricorso contr… - carloregonesi : @Melaniagattina Non pensarci,la mia ex mi ha mollato meno d'un mese prima del matrimonio. Un anno dopo si è sposata… - lamiadobermann : @ValBazz Non fa nemmeno la fisioterapista, prima e dopo il matrimonio la mantiene il padre, durante il marito - mathry0shka : @babiehynjn Penso che il matrimonio fosse una specie di s hedule privata.. quindi non era previsto che si vedesse a… -