Mario Biondi lancia per San Valentino il brano “You’ll Never Find Another Love Like Mine”

Advertising

CatelliRossella : Mario Biondi, 'Ecco Romantic, un tributo alla mia passione' - Musica - ANSA - Webl0g : Mario Biondi: un singolo per San Valentino, poi album e tour nei teatri - solospettacolo : Mario Biondi, 'Ecco Romantic, un tributo alla mia passione' - 107Milano : #NowPlaying Mario Biondi - Be Lonely - frandemartino : Comunque io 'Tananai' lo pronuncio canticchiandomi in testa lo ShaLaLay di Mario Biondi #propagandalive -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Biondi

annuncia sui suoi social l'uscita del nuovo album Romantic - dal 18 marzo - e per San Valentino regala ai fan in anteprima il singolo You'll Never Find Another Love Like Mine . Il ..."Sono felicissimo di annunciarvi che il prossimo 18 marzo uscirà Romantic, il mio nuovo progetto musicale. Un album composto da molte tracce dalle diverse contaminazioni".presenta ai fan il suo ultimo album in uscita e promette un omaggio per San Valentino: "Nel giorno più romantico dell'anno vi regalerò una speciale anticipazione, il brano You'll Never ...Un album composto da molte tracce dalle diverse contaminazioni». Mario Biondi presenta ai fan il suo ultimo album in uscita e promette un omaggio per San Valentino: «Nel giorno più romantico dell’anno ...Mario Biondi ha annunciato l'uscita del nuovo album “Romantic” per il prossimo 18 marzo e, per celebrare San Valentino, la festa degli innamorati, pubblica il brano “You'll never find another love ...