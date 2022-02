Mara Venier come Chiara Ferragni | il video diventa virale

(Di sabato 12 febbraio 2022), la zia più famosa della televisione ha davvero deciso di lanciare una sfida alla nota influencer e sembra anche non avere nulla da invidiarle. Manca solo un giorno alla messa in onda della nuova puntata di Domenica In che conduce ormai da molti anni eppure in queste ultime settimane la zia più famosa della televisione italiana ètaanche sul palco di Sanremo 2022. Getty ImagesProprio sull’onda del successo arrivato in modo indiretto, pare proprio che la bionda conduttrice abbia deciso di sfidareche di mestiere fa qualcosa di completamente diverso da lei ma da cui sembra proprio non avere nulla da invidiare. Ilbreve in poco tempo ...

Advertising

michele_bravi : Appuntamento domani su Rai 1 insieme a Mara Venier. #DomenicaIn - trash_italiano : MARA VENIER CHE FA LA FOTO A SABRINA FERILLI E AL FIGLIO DI AMADEUS MA COSA STIAMO GUARDANDO #Sanremo2022 - trash_italiano : Qui ad aspettare il selfie che Mara lineetta Venier si farà con Mahmood e Blanco per benedirci su Instagram. #Sanremo2022 #DomenicaIn - enn_0000 : RT @michele_bravi: Appuntamento domani su Rai 1 insieme a Mara Venier. #DomenicaIn - GioiaRemoli : RT @michele_bravi: Appuntamento domani su Rai 1 insieme a Mara Venier. #DomenicaIn -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

MATTEO ROMANO SANREMO 2022, "VIRALE"/ Canzone conquista"Bellissima!" Matteo Romano, i numeri sui social media Matteo Romano stato è uno dei tre vincitori di Sanremo Giovani, le cui ...Dopo la puntata della scorsa settimana in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo,continua a dare spazio ai cantanti del Festival e ne accoglierà alcuni in studio domenica 13 febbraio. ...Spettacoli e Cultura - Mara Venier è andata oggi in onda dal teatro dell'Ariston per la puntata speciale di Domenica In .... Sanremo. La conduttrice prima di iniziare ad accogliere sul palco i 25 big ...Spettacoli e Cultura - Sfilata di tutti i big a Domenica In dal palco dell'Ariston il giorno dopo il trionfo di Mahmood e Blanco con .... Domenica In - Tutti pazzi per Sanremo 2022 : anticipazioni La ...