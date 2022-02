Mannheimer, mai dire mai: “Ecco come Draghi potrebbe rientrare in gioco per il Quirinale” (Di sabato 12 febbraio 2022) Mai alla guida di un partito o di una coalizione, Mario Draghi potrebbe rientrare in gioco per il Quirinale, se Sergio Mattarella decidesse di lasciare prima. E’ l’opzione che, secondo il sociologo e sondaggista di lungo corso Renato Mannheimer, si potrebbe profilare sul futuro di Mario Draghi. Che venerdì ha liquidato con parole eloquenti la possibilità di accettare la premiership di una coalizione di centro; e cancellato l’ipotesi di una sua discesa in campo alle elezioni del 2023. Due scenari per Mario Draghi: le ipotesi di Mannheimer “Io – ha detto Mannheimer in un interessante colloquio con l’Adnkronos – ho sempre pensato che Draghi non sarebbe sceso in politica, intesa ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 febbraio 2022) Mai alla guida di un partito o di una coalizione, Marioinper il, se Sergio Mattarella decidesse di lasciare prima. E’ l’opzione che, secondo il sociologo e sondaggista di lungo corso Renato, siprofilare sul futuro di Mario. Che venerdì ha liquidato con parole eloquenti la possibilità di accettare la premiership di una coalizione di centro; e cancellato l’ipotesi di una sua discesa in campo alle elezioni del 2023. Due scenari per Mario: le ipotesi di“Io – ha dettoin un interessante colloquio con l’Adnkronos – ho sempre pensato chenon sarebbe sceso in politica, intesa ...

