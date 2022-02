Manchester United-Southampton | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di sabato 12 febbraio 2022) Riportiamo ledi, gara valida per la venticinquesima giornata di Premier League. Arbitro dell’incontro sarà Stuart Attwell. Calcio d’inizio ore 13:30 all’Old Trafford di. Dopo l’eliminazione in FA Cup ai rigori contro il Middlesbrough, e il deludente pareggio sul campo del Burnely ultimo in classifica, ilè chiamato ad una prova di forza davanti al proprio pubblico. I Red Devils al momento, sono al sesto posto in classifica ad appena un punto di distanza dal quarto. Anche con l’arrivo in panchina di Rangnick, la squadra continua a mantenere un andamento troppo altalenante, deludendo le aspettative di inizio stagione. Con gli arrivi di Cristiano Ronaldo, Varane e Sancho, lo ...