-Manchester United | Pochettino chiede Kane per sedersi in panchina

(Di sabato 12 febbraio 2022) Secondo il The Sun, l’attuale tecnico del Psg, Maurizio, sarebbe il favorito per succedere a Ralf Ragnick sulladel. Tuttavia, l’argentino avrebbe posto come condizione per accettare l’incarico l’acquisto del bomber Harry, che ha avuto alle sue dipendenze quando alleva gli Spurs.: ILSOGNA LA DOPPIETTA? Lo scenario sarebbe possibile soprattutto se Cristiano Ronaldo, ai ferri corti con Ragnick, decidesse di lasciare lo. In questo caso si scatenerebbe un effetto domino. I Red Devils, infatti, andrebbero direttamente su Harry, che piace tantissimo a, il quale lo ha posto in cima alla ...

Advertising

sportmediaset : Manchester United, Rangnick: '#Ronaldo dovrebbe segnare di più' #SportMediaset - UBrignone : RT @sportmediaset: Manchester United, Rangnick: '#Ronaldo dovrebbe segnare di più' #SportMediaset - iamjuniortz : RT @NiiteSonga: Manchester United inacheza leo na dunia nzima ina furaha - myunani_tz : Leo manchester united unacheza Dunia nzima Ina furaha???? - AdeRealest_ : RT @AceEddy_KE: Leo Manchester United ikini disappoint na hamia Aston Villa ama New Castle ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Che anon se la passa benissimo, con loche ha come massimo obiettivo il quarto posto in Premier League (un po' come la Juve, in questo) e nel frattempo ha anche smesso di segnare: ...Nella Premier League si partirà come di consueto alle 13.30 con la sfida trae Southampton mentre il City alle 18.30 farà visita al Norwich. Nella Bundesliga il Bayern Monaco ...Altra suggestione, Cristiano Ronaldo con il suo United, che torna a Madrid per affrontare l'Atletico dopo la tripletta rifilata ai “colchoneros” in maglia Juve. Da tener d'occhio il Manchester City, ...La Juventus nel recente calciomercato estivo ha ceduto Cristiano Ronaldo al Manchester United. Una partenza che non è stata gradita da diversi sostenitori bianconeri anche per il modo in cui è ...