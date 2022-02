Manchester United e CR7 più lontani | i motivi della crisi

Leggi su goalnews

(Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News ?e CR7 sempre più in: cosa c'è che non va nei club inglesi che sono sempre più come una polveriera. Cristiano Ronaldo potrebbe essere nostalgico dell'era spagnola e in parte dell'era italiana. Ilnon si accontenta di CR7 e lanon sembra finita: tutto desta preoccupazione tra i tifosi, soprattutto vista la Champions League. A vedere questosta pensando a come uscire dalla, o meglio come uscire subito da questa sfortunata situazione britannica. CR7 ha chiarito che non resterà alin, questa non è una lotta al vertice. Il fuoriclasse portoghese rivendica un gruppo almeno degno del suo impegno e il ...