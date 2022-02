Maestra assunta per 15 volte il lunedì e licenziata il martedì, Miur condannato (Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - assunta per 15 volte il lunedì e licenziata il martedì: è l'assurdo trattamento subito da una Maestra di scuola primaria di Conegliano, in provincia di Treviso, che tra il 2018 e il 2109 era stata ridotta a una sorta di lavoratrice a cottimo. Ad aprile il Tribunale di Treviso aveva riconosciuto il suo lavoro di supplente part-time condannando il ministero dell'Istruzione a pagarle gli stipendi arretrati. Dopo mesi di ritardi, però, la docente è stata costretta a rivolgersi al Tar che ora ha ordinato al ministero di dare esecuzione alla sentenza, disponendo che in caso contrario sia l'Ufficio scolastico regionale del Veneto a pagare gli stipendi al suo posto. Beatrice, ha raccontato Il Gazzettino, è una Maestra che aveva sottoscritto 15 contratti con un istituto ... Leggi su agi (Di sabato 12 febbraio 2022) AGI -per 15ilil: è l'assurdo trattamento subito da unadi scuola primaria di Conegliano, in provincia di Treviso, che tra il 2018 e il 2109 era stata ridotta a una sorta di lavoratrice a cottimo. Ad aprile il Tribunale di Treviso aveva riconosciuto il suo lavoro di supplente part-time condannando il ministero dell'Istruzione a pagarle gli stipendi arretrati. Dopo mesi di ritardi, però, la docente è stata costretta a rivolgersi al Tar che ora ha ordinato al ministero di dare esecuzione alla sentenza, disponendo che in caso contrario sia l'Ufficio scolastico regionale del Veneto a pagare gli stipendi al suo posto. Beatrice, ha raccontato Il Gazzettino, è unache aveva sottoscritto 15 contratti con un istituto ...

