Maestra assunta il lunedì e licenziata il martedì, per 15 volte. Non ha visto un euro. Il Tar ordina al Ministero di pagare (Di sabato 12 febbraio 2022) Una Maestra di scuola primaria di Conegliano, in provincia di Treviso, relegata al rango di lavoratrice a cottimo. assunta per 15 volte il lunedì e licenzia il martedì. Il Tribunale di Treviso ha riconosciuto il suo lavoro di supplente part-time e ha condannato il Ministero a pagarle il dovuto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 12 febbraio 2022) Unadi scuola primaria di Conegliano, in provincia di Treviso, relegata al rango di lavoratrice a cottimo.per 15ile licenzia il. Il Tribunale di Treviso ha riconosciuto il suo lavoro di supplente part-time e ha condannato ila pagarle il dovuto. L'articolo .

