Niente mezze misure inNord contro il bullismo . A occuparsene è lo stesso presidente della Repubblica , Stevo Pendarovski . Lunedì mattina il presidente Pendarovski, 58 anni, ha infatti accompagnato a scuola ...Un super eroe in giacca e cravatta per la piccola Embla Ademi una bimba di 11 anni affetta da sindrome di Down bullizzata dai combagni di scuola. Il presidente dellaNord, Stevo Pendarovski ha deciso di accompagnare Embla in classe a Gostivar , nel nordovestpaese, dopo aver saputo che la bambina era stata vittima di maltrattamenti e atti di ...La bimba di 11 anni è stata portata all’ingresso, mano nella mano, dal presidente della Macedonia del Nord Stevo Pendarovski. Il capo dello Stato ha deciso in questo modo di esprimere solidarietà nei ...Sport - Roberto Mancini prepara gli spareggi per accedere ai Mondiali in Qatar. Il primo appuntamento da non sbagliare sarà a Palermo il 24 marzo contro la Macedonia del Nord. La preparazione scatta ...