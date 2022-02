"Ma quand'è che senza la mammina...". Michelle Hunziker, umiliazione estrema: chi bastona così Aurora Ramazzotti (Di sabato 12 febbraio 2022) Aurora Ramazzotti è finita nel mirino di Mowmag, che le ha dedicato un lunghissimo articolo in cui viene ripercorsa tutta la sua carriera “da raccomandata” dagli albori fino al giorno d'oggi. A scatenare Grazia Sambruna contro la figlia di Eros e Michelle Hunziker è il fatto che Aurora tornerà presto su Canale 5 in Michelle Impossible, lo show spalmato su due serate che la Hunziker ha voluto fortemente ed è finalmente riuscita a realizzare. “La Ramazzotti Jr - si legge su Mowmag - torna nel primetime di Canale 5 grazie a mammà Hunziker. Sì, di nuovo. Scorriamo a ritrovo la sfavillante carriera della figlia d'arte che non vuole essere definita ‘raccomandata'. Magari salterà fuori come mai la chiamino proprio ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022)è finita nel mirino di Mowmag, che le ha dedicato un lunghissimo articolo in cui viene ripercorsa tutta la sua carriera “da raccomandata” dagli albori fino al giorno d'oggi. A scatenare Grazia Sambruna contro la figlia di Eros eè il fatto chetornerà presto su Canale 5 inImpossible, lo show spalmato su due serate che laha voluto fortemente ed è finalmente riuscita a realizzare. “LaJr - si legge su Mowmag - torna nel primetime di Canale 5 grazie a mammà. Sì, di nuovo. Scorriamo a ritrovo la sfavillante carriera della figlia d'arte che non vuole essere definita ‘raccomandata'. Magari salterà fuori come mai la chiamino proprio ...

Ultime Notizie dalla rete : quand che aurora ramazzotti non vuole passare per raccomandata ma quand'è che ti trovi un lavoro senza mamma'? Grazia Sambruna per mowmag.com aurora ramazzotti michelle hunziker La Ramazzotti Jr torna nel primetime di Canale 5 in Michelle Impossible, ovvero grazie a mammà Hunziker. Sì, di nuovo. Scorriamo a ...

