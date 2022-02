M5S | presentato ricorso contro sospensiva Tribunale Napoli

Advertising

ettorick : @petergomezblog @fattoquotidiano Quanti troll?? commentano il becero tentativo di tre frustrati attivisti che hanno… - ohitsjustAle : RT @ultimora_pol: #Italia Il #M5S|NI ha presentato ricorso contro la sospensione delle modifiche allo statuto e alla nomina di Giuseppe #Co… - LoryDowney7 : RT @ultimora_pol: #Italia Il #M5S|NI ha presentato ricorso contro la sospensione delle modifiche allo statuto e alla nomina di Giuseppe #Co… - nino_pitrone : RT @ultimora_pol: #Italia Il #M5S|NI ha presentato ricorso contro la sospensione delle modifiche allo statuto e alla nomina di Giuseppe #Co… - XMERIDIO78 : RT @ultimora_pol: #Italia Il #M5S|NI ha presentato ricorso contro la sospensione delle modifiche allo statuto e alla nomina di Giuseppe #Co… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S presentato

RaiNews

Il Movimento 5 Stelle hail ricorso per la revoca della sospensione, decisa lo scorso 7 febbraio dalla Settima ... delle delibere che avevano permesso l'adozione del nuovo statuto dele ...Il ricorso e' statoai sensi dell'articolo 669 decies del codice di procedura civile, ... I legali delconcordano sul fatto che le delibere approvate dall'assemblea degli iscritti sono ...Il ricorso è stato presentato ai sensi dell'articolo 669 decies del Codice di procedura civile, si apprende ancora. La norma, fra l'altro, prevede che "quando il giudizio di merito non sia iniziato o ...Lo dimostra il voto di giovedì in consiglio regionale su una mozione presentata dal Pd per bloccare il progetto ... è l’ennesima polpetta avvelenata che un pezzo del Pd e del M5S hanno provato a ...