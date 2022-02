M5s | depositato ricorso per revoca della sospensiva Fico | ' Conte è il leader'

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il presidenteCamera cerca di chiudere la polemica sulla decisione del tribunale di Napoli di sospendere la nomina del capo del Movimento come chiesto daldi alcuni ex iscritti

Il presidente della Camera cerca di chiudere la polemica sulla decisione del tribunale di Napoli di sospendere la nomina del capo del Movimento come chiesto dal ricorso di alcuni ex iscrittiIl ricorso, confermano fonti del, è statoieri. 12 febbraio 2022Depositato dai legali del Movimento 5 stelle ieri, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, il ricorso per la revoca del provvedimento cautelare emesso dal tribunale di Napoli che ha di fatto ...Secondo quanto confermato da fonti M5S, il ricorso è stato depositato ieri. Sulla vicenda oggi è intervenuto anche Roberto Fico, parlando di una situazione “molto più semplice” di come viene descritta ...