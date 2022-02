M5s, corsi e ricorsi: la finta pax grillina della carte bollate. Grillo avvisa Conte (Di sabato 12 febbraio 2022) Pax bollata. Nel senso delle carte. Beppe Grillo lascia la capitale con una valigia piena di punti interrogativi. Gli avvocati di Giuseppe Conte (Astone, Consolo, Cardarelli) l’hanno rincuorato, a tavola, fino a tarda notte: il ricorso al tribunale di Napoli sbloccherà tutto, il M5s tornerà ad avere un presidente riconosciuto e un nuovo statuto legittimato. Cin cin. “Spero che vada tutto bene, lo spero per te e per noi”, ha detto Grillo a Conte prima di andarsene da Roma. Ieri è stata depositata l’istanza di revoca dell’ordinanza che tutto ha congelato: si punta sul regolamento del 2018, in base al quale sono stati esclusi dalle votazioni gli iscritti da meno di 6 mesi. La settimana prossima è attesa la risposta del tribunale. Borrè è pronto a presentare un altro reclamo. Gli avvocati di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 12 febbraio 2022) Pax bollata. Nel senso delle. Beppelascia la capitale con una valigia piena di punti interrogativi. Gli avvocati di Giuseppe(Astone, Consolo, Cardarelli) l’hanno rincuorato, a tavola, fino a tarda notte: il ricorso al tribunale di Napoli sbloccherà tutto, il M5s tornerà ad avere un presidente riconosciuto e un nuovo statuto legittimato. Cin cin. “Spero che vada tutto bene, lo spero per te e per noi”, ha dettoprima di andarsene da Roma. Ieri è stata depositata l’istanza di revoca dell’ordinanza che tutto ha congelato: si punta sul regolamento del 2018, in base al quale sono stati esclusi dalle votazioni gli iscritti da meno di 6 mesi. La settimana prossima è attesa la risposta del tribunale. Borrè è pronto a presentare un altro reclamo. Gli avvocati di ...

