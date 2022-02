Lutto per Laura Chiatti, strazio sui social: "Solo tre giorni fa ridevamo insieme" (Di sabato 12 febbraio 2022) L'attrice ha affidato al web il suo doloroso messaggio di addio per l'amica scomparsa prematuramente: "Sei stata la mia adolescenza, parte di una vita" Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 febbraio 2022) L'attrice ha affidato al web il suo doloroso messaggio di addio per l'amica scomparsa prematuramente: "Sei stata la mia adolescenza, parte di una vita"

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per After love, il regista: "Mi sono ispirato a mia madre" After Love, la recensione: un film prezioso sul lutto e l'identità Una storia di complicità ... "Mary è molto inglese per ideali e sentimenti, Genevieve è francese. Ma ci tenevo che After love fosse un ...

Forlimpopoli in lutto: morto Dino 'Falamè' Zaccarelli Dopo una malattia lascia una figlia e la moglie Lisa con cui condivideva la passione per il ballo. Molto conosciuto nella città artusiana e nella frazione, era solito aprire la sua casa per riunioni, ...

Città in lutto per l'improvvisa scomparsa di Rocco il barbiere Prima Brescia Muore bambino di 11 anni per le conseguenze del Covid. Una comunità in lutto Un bambino di appena 11 anni è morto a Pomezia per le conseguenze del Covid. La piccola vittima del coronavirus frequentava la scuola Don Bosco. A confermare la notizia è l’Amministrazione comunale di ...

Macerata, medico di famiglia trovato morto nel letto di casa: Umberto Gentilucci aveva 70 anni Lutto a Macerata per la scomparsa di Umberto Gentilucci. Medico di medicina generale, aveva 70 anni e si è spento ieri mattina, nella sua abitazione maceratese, a causa di un malore che probabilmente ...

