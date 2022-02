Lutto per Laura Chiatti, il dolore dell’attrice su Instagram: “Solo tre giorni fa ridevamo” (Di sabato 12 febbraio 2022) Un grave Lutto ha colpito Laura Chiatti, è stata la stessa attrice ad annunciarlo attraverso uno struggente post pubblicato su Instagram, nel quale ha scritto una dolce dedica alla persona che non c’è più. Laura Chiatti e la dolce dedica all’amica scomparsa Una foto che ritrae l’amica sorridente in un momento felice accompagnata da una lunga e dolcissima dedica. Così Laura Chiatti ha detto addio all’amica venuta a mancare, sembrerebbe, all’improvviso. Si chiamava Elena e l’attrice l’ha salutata così: “La tua attitudine è sempre stata quella verso il volo, verso l’alto, verso la libertà ,forse perché sapevi di essere una farfalla… e le farfalle tornano sempre dalle mamme. Riesco Solo a darmi questa di spiegazione Elena”. Il ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 febbraio 2022) Un graveha colpito, è stata la stessa attrice ad annunciarlo attraverso uno struggente post pubblicato su, nel quale ha scritto una dolce dedica alla persona che non c’è più.e la dolce dedica all’amica scomparsa Una foto che ritrae l’amica sorridente in un momento felice accompagnata da una lunga e dolcissima dedica. Cosìha detto addio all’amica venuta a mancare, sembrerebbe, all’improvviso. Si chiamava Elena e l’attrice l’ha salutata così: “La tua attitudine è sempre stata quella verso il volo, verso l’alto, verso la libertà ,forse perché sapevi di essere una farfalla… e le farfalle tornano sempre dalle mamme. Riescoa darmi questa di spiegazione Elena”. Il ...

