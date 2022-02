L’unità di crisi del ministero degli Esteri ha invitato tutti gli italiani a lasciare l’Ucraina (Di sabato 12 febbraio 2022) a causa della possibile invasione da parte della Russia. «In considerazione dell’attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente il paese Leggi su ilpost (Di sabato 12 febbraio 2022) a causa della possibile invasione da parte della Russia. «In considerazione dell’attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali atemporaneamente il paese

ciropellegrino : L'Unità di crisi della #Farnesina invita gli italiani a lasciare l' #Ucraina. Mala tempora currunt. - rtl1025 : ?????? 'In considerazione dell'attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare tempora… - jetbIackhowelI : RT @Agenzia_Ansa: 'In considerazione dell'attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente l… - franzamazzotti : Il governo italiano invita gli italiani in #Ucraina a lasciare il Paese per l'attuale situazione – si legge in una… - salvatorecozza1 : RT @ciropellegrino: L'Unità di crisi della #Farnesina invita gli italiani a lasciare l' #Ucraina. Mala tempora currunt. -