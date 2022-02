Love is in the air, spoiler turchi: le paure di Melek (Di sabato 12 febbraio 2022) La situazione di stallo tra Burak e Melek a Love is in the air, presto arriverà ad un importante punto di svolta e l'amica di Eda si ritroverà finalmente tra le braccia del suo amato. Tuttavia, la ragazza improvvisamente sembrerà dubbiosa e non si lascerà andare tanto facilmente con il giovane. I motivi che si celeranno dietro questo atteggiamento così incomprensibile ed inaspettato, però, come svelano gli spoiler turchi della soap opera di Canale 5, verranno svelati da Melek ad Ayfer. La relazione tra i due inizierà quando Eda e Serkan annunceranno di essere tornati insieme e Burak capirà di non avere più alcuna chance di conquistare il cuore della Yildiz. A questo punto, però, il ragazzo comincerà anche ad essere assalito da una forte gelosia per Melek che farà di tutto per ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 12 febbraio 2022) La situazione di stallo tra Burak eis in the air, presto arriverà ad un importante punto di svolta e l'amica di Eda si ritroverà finalmente tra le braccia del suo amato. Tuttavia, la ragazza improvvisamente sembrerà dubbiosa e non si lascerà andare tanto facilmente con il giovane. I motivi che si celeranno dietro questo atteggiamento così incomprensibile ed inaspettato, però, come svelano glidella soap opera di Canale 5, verranno svelati daad Ayfer. La relazione tra i due inizierà quando Eda e Serkan annunceranno di essere tornati insieme e Burak capirà di non avere più alcuna chance di conquistare il cuore della Yildiz. A questo punto, però, il ragazzo comincerà anche ad essere assalito da una forte gelosia perche farà di tutto per ...

