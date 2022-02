LIVE Tour de la Provence 2022, terza tappa in DIRETTA: ultimi 10km, Gougeard ci prova da solo! (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 Gougeard è entrato negli ultimi 5km, gli rimangono 25? di vantaggio. 16:01 Finito il lavoro di Vervaeke, si mette in testa la AG2R-Citroen che lavora per il nostro Andrea Vendrame! 16:00 Alle spalle di Vervaeke c’è la Trek Segafredo in tutti i suoi effettivi, per ora non hanno ancora dato un cambio al belga. 15:59 Si mette Louis Vervaeke della Quick-Step in testa e lo svantaggio torna immediatamente a scendere. Gougeard ha ora 33? quando mancano 6 km. 15:58 Finiti gli uomini della Cofidis, l’inseguimento è stato lungo e poco fruttuoso. Bryan Coquard rimane da solo senza compagni. 15:56 Demare potrebbe essere il netto favorito in caso di arrivo in volata, ma gli è rimasto un unico compagno di squadra, l’australiano Michael Storer. 15:55 Ripreso Paul ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:01è entrato negli5km, gli rimangono 25? di vantaggio. 16:01 Finito il lavoro di Vervaeke, si mette in testa la AG2R-Citroen che lavora per il nostro Andrea Vendrame! 16:00 Alle spalle di Vervaeke c’è la Trek Segafredo in tutti i suoi effettivi, per ora non hanno ancora dato un cambio al belga. 15:59 Si mette Louis Vervaeke della Quick-Step in testa e lo svantaggio torna immediatamente a scendere.ha ora 33? quando mancano 6 km. 15:58 Finiti gli uomini della Cofidis, l’inseguimento è stato lungo e poco fruttuoso. Bryan Coquard rimane da solo senza compagni. 15:56 Demare potrebbe essere il netto favorito in caso di arrivo in volata, ma gli è rimasto un unico compagno di squadra, l’australiano Michael Storer. 15:55 Ripreso Paul ...

