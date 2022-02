LIVE Skeleton donne, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Neise regala alla Germania un oro storico, Margaglio chiude 12° (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La cronaca della seconda manche – Il medagliere olimpico 15.56 La DIRETTA LIVE di OA Sport termina qui. Grazie per aver seguito in nostra compagnia l’esaltante epilogo dello Skeleton femminile, da tutta la redazione l’augurio di una piacevole giornata. 15.54 Valentina Margaglio ha chiuso in dodicesima posizione facendo segnare il terzo crono nella manche conclusiva. La ventottenne di Casale Monferrato, protagonista di una stagione esaltante in Coppa del Mondo, non è riuscita a trovare un buon feeling con il catino pechinese pur dimostrando ampi margini di miglioramento. 15.51 Allo Yanqing National Sliding Centre di Pechino si chiude la rassegna olimpica dello Skeleton ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca della seconda manche – Il medagliere olimpico 15.56 Ladi OA Sport termina qui. Grazie per aver seguito in nostra compagnia l’esaltante epilogo dellofemminile, da tutta la redazione l’augurio di una piacevole giornata. 15.54 Valentinaha chiuso in dodicesima posizione facendo segnare il terzo crono nella manche conclusiva. La ventottenne di Casale Monferrato, protagonista di una stagione esaltante in Coppa del Mondo, non è riuscita a trovare un buon feeling con il catino pechinese pur dimostrando ampi margini di miglioramento. 15.51 Allo Yanqing National Sliding Centre di Pechino sila rassegna olimpica dello...

Advertising

zazoomblog : LIVE Skeleton donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: duello Germania-Australia per l’oro Margaglio rimonta e sogna la top… - sportface2016 : ?? #Live #Skeleton Heat 3 - Skeleton femminile Sedicesimo tempo per Valentina #Margaglio ???? (3:08.33), che si qua… - sportface2016 : ?? #Live #Skeleton - Heat 3 e 4 Tutto pronto per le batterie 3 e 4 dello Skeleton femminile, con una azzurra in ga… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 12 febbraio in DIRETTA: ora pattinaggio di figura salto e skeleton. Italia a 11 medagli… - zazoomblog : LIVE – Skeleton femminile con Margaglio Pechino 2022: terza e quarta heat in DIRETTA - #Skeleton #femminile… -