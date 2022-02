LIVE Skeleton donne, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: duello Germania-Australia per l’oro, Margaglio lontana. Epilogo alle 14.55 (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La cronaca della seconda manche – Il medagliere olimpico 14.22 Tra mezzora circa prenderà il via l’ultima manche che vedrà impegnate le prime venti della classifica. 14.19 La terza e penultima prova dello Skeleton femminile non è servita a Valentina Margaglio per recuperare terreno, la piemontese rimane in sedicesima posizione a oltre 2”00 dalla vetta. Guida la tedesca Hannah Neise davanti all’Australiana Jaclyn Narracott (+0”14), terza l’altra teutonica Tina Hermann (+0”48). 14.16 Ecco la classifica provvisoria quando manca una sola discesa (a cui parteciperanno le migliori venti) per l’assegnazione delle medaglie: 1 GER NEISE Hannah 3’05’’99 2 AUS NARRACOTT Jaclyn +0’’14 3 GER HERMANN Tina +0’’48 4 NED BOS Kimberley ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca della seconda manche – Il medagliere olimpico 14.22 Tra mezzora circa prenderà il via l’ultima manche che vedrà impegnate le prime venti della classifica. 14.19 La terza e penultima prova dellofemminile non è servita a Valentinaper recuperare terreno, la piemontese rimane in sedicesima posizione a oltre 2”00 dalla vetta. Guida la tedesca Hannah Neise davanti all’na Jaclyn Narracott (+0”14), terza l’altra teutonica Tina Hermann (+0”48). 14.16 Ecco la classifica provvisoria quando manca una sola discesa (a cui parteciperanno le migliori venti) per l’assegnazione delle medaglie: 1 GER NEISE Hannah 3’05’’99 2 AUS NARRACOTT Jaclyn +0’’14 3 GER HERMANN Tina +0’’48 4 NED BOS Kimberley ...

Advertising

sportface2016 : ?? #Live #Skeleton Heat 3 - Skeleton femminile Sedicesimo tempo per Valentina #Margaglio ???? (3:08.33), che si qua… - sportface2016 : ?? #Live #Skeleton - Heat 3 e 4 Tutto pronto per le batterie 3 e 4 dello Skeleton femminile, con una azzurra in ga… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 12 febbraio in DIRETTA: ora pattinaggio di figura salto e skeleton. Italia a 11 medagli… - zazoomblog : LIVE – Skeleton femminile con Margaglio Pechino 2022: terza e quarta heat in DIRETTA - #Skeleton #femminile… - zazoomblog : LIVE – Skeleton femminile con Margaglio Pechino 2022: terza e quarta heat in DIRETTA - #Skeleton #femminile… -