LIVE Sci di fondo, Staffetta 4×5 km Olimpiadi 2022 in DIRETTA: trionfo Russia! Germania e Svezia sul podio. Delusione Norvegia, Italia ottava (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.30: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alla Staffetta maschile in programma domattina. Buona giornata e buon week end! 9.29: Stupak, Nepryaeva, Sorina e Stepanova sono le nuove campionesse olimpiche per la Russia, l’argento va alla Germania con Sauerbrey, Hennig, Carl e Krehl, il bronzo è per la Svezia con Dahlqvist, Andersson, Karlsson e Sundling 9.28: Svizzera settima a 3?, ottavo posto in rimonta per l’Italia con Scardoni che riesce a superare il Canada e chiude a 3’39”. La Cina completa la top ten 9.25: Sesto posto per gli Usa a 1’25” 9.24: Argento incredibile per la Germania e bronzo in volata per la Svezia con Sundling che beffa Parmakoski sul traguardo, quinta una deludente ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.30: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento allamaschile in programma domattina. Buona giornata e buon week end! 9.29: Stupak, Nepryaeva, Sorina e Stepanova sono le nuove campionesse olimpiche per la Russia, l’argento va allacon Sauerbrey, Hennig, Carl e Krehl, il bronzo è per lacon Dahlqvist, Andersson, Karlsson e Sundling 9.28: Svizzera settima a 3?, ottavo posto in rimonta per l’con Scardoni che riesce a superare il Canada e chiude a 3’39”. La Cina completa la top ten 9.25: Sesto posto per gli Usa a 1’25” 9.24: Argento incredibile per lae bronzo in volata per lacon Sundling che beffa Parmakoski sul traguardo, quinta una deludente ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Olimpiadi in DIRETTA: Sofia Goggia esulta! “Non ho sentito dolore un miracolo esserci… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: attesa per Sofia Goggia Ledecka davanti a Nadia Delago -… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia esulta e piange di gioia! Ottime risposte - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 prima prova discesa femminile sci alpino: aggiornamenti in DIRETTA - #Pechino #prima #prova… - News24_it : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia piange di gioia! Weidle davanti - OA Sport -