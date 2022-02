LIVE Sci alpino, Gigante Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Odermatt favorito, Luca De Aliprandini mina vagante (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante OLIMPICO IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale del Gigante maschile! Il pendio cinese di Yanqing è pronto ad ospitare le due manche tra le porte strette che assegneranno le ambitissime medaglie olimpiche. Per l’Italia tutte le speranze sono riposte nel funambolo di Cles, Luca De Aliprandini. L’azzurro non gareggia da più di un mese in seguito alla brutta caduta dello scorso gennaio rimediata ad Adelboden. Stando alle sue dichiarazioni i problemi alla caviglia dovrebbero essere superati, motivo per cui è lecito ambire ad una prestazione da medaglia! Saranno al fianco del vice Campione del ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELOLIMPICO IL MEDAGLIERE DI PECHINOBuongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport allatestuale delmaschile! Il pendio cinese di Yanqing è pronto ad ospitare le due manche tra le porte strette che assegneranno le ambitissime medaglie olimpiche. Per l’Italia tutte le speranze sono riposte nel funambolo di Cles,De. L’azzurro non gareggia da più di un mese in seguito alla brutta caduta dello scorso gennaio rimediata ad Adelboden. Stando alle sue dichiarazioni i problemi alla caviglia dovrebbero essere superati, motivo per cui è lecito ambire ad una prestazione da medaglia! Saranno al fianco del vice Campione del ...

