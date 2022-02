LIVE Salto con gli sci, LH Olimpiadi 2022 in DIRETTA: tutti contro Kobayashi, il giapponese cerca la doppietta (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:44 Il giapponese Ryoyu Kobayashi è a caccia della doppietta trampolino piccolo-trampolino grande, impresa riuscita solo 4 volte nella storia, 3 delle quali da atleti ancora in attività ed in gara anche oggi: lo svizzero Simon Ammann (due volte) e l’austriaco Stefan Kraft. 11:42 Si è appena concluso il trial round, che ha dato qualche prima indicazione per la gara. Il vento potrebbe non essere un grande fattore, e tutti i favoriti hanno saltato alla grande. 11:40 Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della gara individuale maschile di Salto con gli sci su trampolino grande valida per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022! Cronaca ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:44 IlRyoyuè a caccia dellatrampolino piccolo-trampolino grande, impresa riuscita solo 4 volte nella storia, 3 delle quali da atleti ancora in attività ed in gara anche oggi: lo svizzero Simon Ammann (due volte) e l’austriaco Stefan Kraft. 11:42 Si è appena concluso il trial round, che ha dato qualche prima indicazione per la gara. Il vento potrebbe non essere un grande fattore, ei favoriti hanno saltato alla grande. 11:40 Amiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alladella gara individuale maschile dicon gli sci su trampolino grande valida per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino! Cronaca ...

