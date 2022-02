LIVE Salto con gli sci, LH Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Bresadola lotta per la seconda serie. Attesa per i big (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:22 Dawid Kubacki non ripeterà il risultato della gara dal trampolino piccolo. Si qualifica per la seconda serie ma non va oltre i 131 metri e i 123.7 punti. 12:21 Simon Ammann trova un’eccellente misura ed è qualificato alla seconda serie. 12:20 Il bulgaro Vladimir Zografski è dietro al nostro azzurro che può ancora sperare. 12:19 Abbiamo un nuovo leader. Il russo Roman Trofimov va in testa con 128.8 punti ed è il primo DIRETTAmente qualificato alla seconda serie. 12:18 Lo svizzero Dominik Peter va dietro a Bresadola. 114.3 punti 12:17 Anche il polacco Pawel Wasek va davanti all’azzurro. Secondo posto alle spalle di Aalto. 12:16 Secondo punteggio per l’estone Artti Aigro. ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:22 Dawid Kubacki non ripeterà il risultato della gara dal trampolino piccolo. Si qualifica per lama non va oltre i 131 metri e i 123.7 punti. 12:21 Simon Ammann trova un’eccellente misura ed è qualificato alla. 12:20 Il bulgaro Vladimir Zografski è dietro al nostro azzurro che può ancora sperare. 12:19 Abbiamo un nuovo leader. Il russo Roman Trofimov va in testa con 128.8 punti ed è il primomente qualificato alla. 12:18 Lo svizzero Dominik Peter va dietro a. 114.3 punti 12:17 Anche il polacco Pawel Wasek va davanti all’azzurro. Secondo posto alle spalle di Aalto. 12:16 Secondo punteggio per l’estone Artti Aigro. ...

