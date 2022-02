LIVE Pattinaggio di figura | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | c’è la rhythm dance con Guignard-Fabbri!

Leggi su oasport

13.34: Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio 13.32: Qualche sbavatura sulla sequenza di passi per la coppia ceca Natalie Taschlerova / Filip Taschler che arrivano a 67.22 (37.07+30.15) che significa secondo posto. Si qualificano i finlandesi 12.27: Si chiude il primo gruppo con la coppia ceca Natalie Taschlerova / Filip Taschler. Lei ha 20 anni ed è di Brno, come lui che ha 22 anni. Si allenano in Italia a Bolzano sotto la guida di Matteo Zanni e Barbora Silna Reznícková. Sono stati 11mi agli Europeie 22mi ai Mondiali dello scorso anno. La musica. Music di Madonna, arrangiata da Matteo Zanni.2night di Madonna, arrangiata da Matteo Zanni. Give Me All Your Luvin' di M.I.A., Madonna, Nicki Minaj 12.26: Programma con qualche errore per gli ucraini Oleksandra ...