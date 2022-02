LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: si parte in Indonesia. Bagnaia al lavoro con la Ducti (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.55 Cinque minuti all’inizio della sessione. 01.50 La Ducati convince sul passo, meno sul giro secco. Francesco Bagnaia non sembra preoccupato, oggi proseguirà il lavoro della scuderia di Borgo Panigale. 01.48 Fabio Quartararo ha già convinto sulla Yamaha, la Honda appare in palla col redivivo Marc Marquez. 01.46 Ricordiamo che si tratta della penultima giornata di Test. Si tornerà in pista domani per la grande conclusione, poi inizierà la marcia di avvicinamento al via del campionato. 01.44 Ieri è piovuto, oggi le previsioni sembrano essere più clementi e dunque sarà ua giornata importante di lavoro per tutti i piloti. 01.42 Si inizia alle ore 02.00, i piloti avranno a disposizione otto ore di tempo. 01.40 Buongiorno a tutti e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.55 Cinque minuti all’inizio della sessione. 01.50 La Ducati convince sul passo, meno sul giro secco. Francesconon sembra preoccupato, oggi proseguirà ildella scuderia di Borgo Panigale. 01.48 Fabio Quartararo ha già convinto sulla Yamaha, la Honda appare in palla col redivivo Marc Marquez. 01.46 Ricordiamo che si tratta della penultima giornata di. Si tornerà in pista domani per la grande conclusione, poi inizierà la marcia di avvicinamento al via del campionato. 01.44 Ieri è piovuto, oggi le previsioni sembrano essere più clementi e dunque sarà ua giornata importante diper tutti i piloti. 01.42 Si inizia alle ore 02.00, i piloti avranno a disposizione otto ore di tempo. 01.40 Buongiorno a tutti e benvenuti alla ...

