LIVE Italia-Cina 9-12 curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: terza sconfitta consecutiva degli azzurri (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.50 Il LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport. 09.48 terza sconfitta consecutiva degli azzurri: Italia-Cina 9-12. 09.45 NOOOO!!!! Il take out di Ma fa calare il sipario sul match. Italia-Cina 9-12. 09.40 L’Italia deve rubare la mano marcando due punti per forzare l’extra end. curling – 09.36 SIIIIIII!!! Hit and roll di Retornaz. L’Italia marca due punti!!!! Italia-Cina 9-11 dopo nove end. 09.32 Draw di Retornaz, che prova a costruirsi un gioco da tre punti con l’ultima ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.50 Iltermina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima, buona giornata da OA Sport. 09.489-12. 09.45 NOOOO!!!! Il take out di Ma fa calare il sipario sul match.9-12. 09.40 L’deve rubare la mano marcando due punti per forzare l’extra end.– 09.36 SIIIIIII!!! Hit and roll di Retornaz. L’marca due punti!!!!9-11 dopo nove end. 09.32 Draw di Retornaz, che prova a costruirsi un gioco da tre punti con l’ultima ...

