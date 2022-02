LIVE – Italia-Cina 0-0 curling maschile Olimpiadi Pechino 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 12 febbraio 2022) Lascritta di, match della quinta sessione del torneo dialledi. Terzo impegno per gli Azzurri del team Retornaz, chiamati a riscattare le due sconfitte iniziali contro i padroni di casa, che invece hanno giocato già tre incontri con una vittoria e due sconfitte. Un incontro probabilmente determinante per poter continuare a sperare in un risultato importante in questo torneo olimpico. Si parte alle 7:05ne, le 14:05 locali, con Sportface che vi racconterà il match end dopo end con iltestuale che non vi farà perdere nulla. Segui ila partire dalle 7:05 COME VEDERE LA PARTITA IN TV...