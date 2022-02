LIVE – Chelsea-Palmeiras 2-1 | finale Mondiale per Club DIRETTA

(Di sabato 12 febbraio 2022) Ladi, match valido per ladelper. Gli inglesi che hanno trionfato nell’ultimadi Champions League e i brasiliani che si sono aggiudicati la Copa Libertadores si sfidano per ottenere il titolo di campioni del mondo per. Appuntamento cruciale alle ore 17.30 di sabato 12 febbraio negli Emirati Arabi, chi la spunterà? C’è grande attesa, ci si gioca un trofeo. Sportface.it non vi lascerà soli e vi propone gli aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV LE FORMAZIONI UFFICIALI AGGIORNA LA2-1 (55? Lukaku, 64? rig.Veiga, 117? rig.Havertz) 117? – KAI HAVERTZ TRASFORMA! ...

Advertising

SSportNetwork : #SaturdayFever #MondialeperClub #Chelsea in vantaggio 2-1 sul #Palmeiras al 117' con #Havertz su #rigore! #ChelseaPalmeiras #CHEPAL #live - sportli26181512 : LIVE al 45' Chelsea-Palmeiras 0-0: partita equilibrata tra le due formazioni - ilcirotano : LIVE Chelsea-Palmeiras 0-0: Dudu ci prova dal limite dell'area e sfiora la traversa - - sportli26181512 : LIVE Alle 17:30 Chelsea-Palmeiras: le formazioni ufficiali. Lukaku dal 1 - blab_live : Finale #ClubWorldCup #ClubWC Mondiale per Club, #CHEPAL #ChelseaPalmeiras @ChelseaFC @Palmeiras i blues devono canc… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Chelsea

Certo, i colloqui con l'attuale club, il, non sono ancora finiti. Ma la sensazione in questo momento - secondo quanto riportato da footballinsider.it, è che Rudiger possa lasciare i Blues ...José Mourinho prende la parola nella conferenza stampa della vigilia: la cronacadelle sue ... In Conference ci sono squadre di grande qualità, non è la Champions e non parliamo die ...La diretta live di Chelsea-Palmeiras, match valido per la finale del Mondiale per Club. Gli inglesi che hanno trionfato nell’ultima finale di Champions League e i brasiliani che si sono aggiudicati la ...30 minuti: Palmeiras sta cercando di costruire un attacco, con alcuni passaggi lenti, cercando infine di scacciare giocatori come Doudou prima che un errore a centrocampo li fermi.