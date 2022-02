LIVE – Brescia-Trieste 87-76, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 12 febbraio 2022) La DIRETTA testuale di Germani Brescia-Allianz Pallacanestro Trieste, valida per la 20esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. La formazione di coach Magro sta volando, visto che conta su una striscia aperta di sette vittorie consecutive che vuol dire terza posizione in classifica; sarà quindi sfida di alto LIVEllo con i friulani, quarti e reduci dalla vittoria contro Treviso. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 12 febbraio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA IL PROGRAMMA DELLA 20^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Latestuale di Germani-Allianz Pallacanestro, valida per la 20esima giornata dellaA1di. La formazione di coach Magro sta volando, visto che conta su una striscia aperta di sette vittorie consecutive che vuol dire terza posizione in classifica; sarà quindi sfida di altollo con i friulani, quarti e reduci dalla vittoria contro Treviso. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 12 febbraio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INIL PROGRAMMA DELLA 20^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ...

