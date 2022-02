LIVE/ Avellino-Monterosi Tuscia Tuscia, le formazioni ufficiali (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLe formazioni ufficiali di Avellino-Monterosi Tuscia: Avellino (3-4-3): Pane; Ciancio, Silvestri, Bove; Rizzo, Aloi, Carriero, Tito; Di Gaudio, Plescia, Kanoute. A disp.: Pizzella, Forte, Chiti, Scogliamiglio, Murano, De Francesco, Mocanu, Di Paola, Matera, Micovschi, Tarcinale, Kragl. All.: Braglia. Monterosi Tuscia (3-4-1-2): Alia; Borri, Tartaglia, Rocchi; Tonetto, Buglio, Parlati, Verde; Adamo; Artistico, Caon. A disp.: Daga, Basile, Cancelllieri, Errico, Franchini, Milani, Fraioli, Mbende, Ekuban, D’Antonio, Costantino. All.: Menichini. Arbitro: Monaldi di Macerata. Assistenti: Licari di Marsala e Torresan di Bassano del Grappa. Quarto Ufficiale: Diop di Treviglio. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLedi(3-4-3): Pane; Ciancio, Silvestri, Bove; Rizzo, Aloi, Carriero, Tito; Di Gaudio, Plescia, Kanoute. A disp.: Pizzella, Forte, Chiti, Scogliamiglio, Murano, De Francesco, Mocanu, Di Paola, Matera, Micovschi, Tarcinale, Kragl. All.: Braglia.(3-4-1-2): Alia; Borri, Tartaglia, Rocchi; Tonetto, Buglio, Parlati, Verde; Adamo; Artistico, Caon. A disp.: Daga, Basile, Cancelllieri, Errico, Franchini, Milani, Fraioli, Mbende, Ekuban, D’Antonio, Costantino. All.: Menichini. Arbitro: Monaldi di Macerata. Assistenti: Licari di Marsala e Torresan di Bassano del Grappa. Quarto Ufficiale: Diop di Treviglio. L'articolo ...

