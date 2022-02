LIVE – Atalanta-Juventus | Allegri in conferenza stampa DIRETTA

(Di sabato 12 febbraio 2022) Ladelladi Massimilianoalla vigilia di, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Al Gewiss Stadium crocevia fondamentale per la stagione dei bianconeri contro i nerazzurri in crisi nera nell’ultimo mese. Ci si gioca una fetta importante di quarto posto, appuntamento alle ore 12 di sabato 12 febbraio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LAAGGIORNA LA12.00 – Buongiorno amici di Sportface.it e benvenuti allatestuale delladi. Ancora pochi secondi e si ...

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv:

A Bergamo, sfida all'di Gasperini, per il sorpasso definitivo dopo aver messo il naso avanti per la prima volta in stagione. Ora un'altra prova del nove, lo scontro diretto con l'Atalanta che vale il quarto posto e quindi la zona Champions. Questi i temi toccati da Max Allegri in conferenza stampa. ATALANTA - "Scontro ...