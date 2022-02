L’imbecillità è una cosa seria e ci siamo tutti dentro fino al collo Volenti o no

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 12 febbraio 2022) Vieni avanti, cretino. E fu così che non se ne mosse nemmeno uno, perché, si sa, è come la morte: riguarda sempre gli altri. Invece riguarda, e non è un tema comico, proprio come ci ha spiegato, facendoci ridere, Carlo M. Cipolla. Il danno che lo stupido produce è sempre sottostimato, e se dietro ogni scemo c’è un villaggio che non è da meno, davanti c’è spesso un talk-show che lo è di più, così che il danno è tragicamente collettivo: il cretino, figuriamoci se supportato, ne causa anche a se stesso, danni di cui ovviamente non ha contezza e anzi, meno ne ha e più agisce in quanto cretino, essendo un vero cretino. Qualche giorno fa, su un social, accadeva che una ragazza pubblicasse un link con un post di cui era autrice, post trapunto di schwa essendo lei “attivissima sul fronte inclusività”. Una seconda le faceva notare che ...