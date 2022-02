Ligue 1: il Lille vince a Montpellief. LIVE: in serata Lione-Nizza (Di sabato 12 febbraio 2022) Torna in campo la Ligue 1 con altre due partite della 24esima giornata dopo il contestato successo del Psg. Si è partito alle 17 con... Leggi su calciomercato (Di sabato 12 febbraio 2022) Torna in campo la1 con altre due partite della 24esima giornata dopo il contestato successo del Psg. Si è partito alle 17 con...

Advertising

tcm24com : Ligue 1, successo di misura del Lille sul campo del Montpellier #ligue one francese - VezTeMato : RT @smgii1908: Se Botman e Renato Sanches sono dei fenomeni perché il Lille è 11esimo in Ligue 1? - sportli26181512 : Ligue 1: alle 17 LIVE Montpellier-Lille. In serata Lione-Nizza: Torna in campo la Ligue 1 con altre due partite del… - karn0v : RT @smgii1908: Se Botman e Renato Sanches sono dei fenomeni perché il Lille è 11esimo in Ligue 1? - aVictu3 : RT @tododiapsg: DIA 26 ?| Giovani Lo Celso ??| Lille 0 x 3 PSG ??| Ligue 1 ???| 03-02-2018 -