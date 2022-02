Liga | il Villarreal ferma il Real Madrid LIVE | Atletico Madrid 0-0

Advertising

sportface2016 : #RealMadrid, #Ancelotti dopo il pari con il #Villarreal: 'La #Liga è difficile per tutti' - emamarro : RT @Eurosport_IT: Il Villarreal frena il Real Madrid! ?? #LaLiga | #VillarrealRealMadrid - Luxgraph : Liga, Il Villarreal ferma il Real di Ancelotti: altro messaggio alla Juve - Eurosport_IT : Il Villarreal frena il Real Madrid! ?? #LaLiga | #VillarrealRealMadrid - sportli26181512 : Villarreal-Real Madrid: video, gol e highlights: Nessun gol tra Villarreal e Real Madrid. Finisce 0-0 il match dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Villarreal

City 0 - 3 CALCIO - LA14:00 Cádiz - Celta 0 - 0 16:15- R. Madrid 0 - 0 18:30 Rayo Vallecano - Osasuna 0 - 2 21:00 A. Madrid - Getafe CALCIO - BUNDESLIGA 15:30 Eintracht F. - ...Laè sempre complicata, lo è per per tutti ' . Così Carlo Ancelotti commenta il pareggio a reti bianche tra Real Madrid e; i blancos comunque conducono la classifica con quattro ...E' terminata 0-0 la sfida tra Villarreal e Real Madrid, gara valida per la 24^ giornata de La Liga. Al Madrigal, la partita è bloccata per tutto l'arco dei 90 minuti tant'è che nessuna delle due ...Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Movistar, dopo il pari contro il Villarreal. Queste le sue ... La situazione in campionato? La Liga è ...