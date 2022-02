Leicester City vs West Ham United: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 12 febbraio 2022) Il West Ham United spera che i loro problemi fuori dal campo che coinvolgono Kurt Zouma non abbiano alcun impatto sui loro sforzi per ottenere il massimo dei punti contro il Leicester City quando si recheranno al King Power Stadium domenica 13 febbraio pomeriggio. Gli Hammers occupano attualmente il quarto posto nella classifica della Premier League, mentre i Foxes sono scesi al 12° posto, a 14 punti dagli uomini di David Moyes. Il calcio di inizio di Leicester City vs West Ham United è previsto alle 17:30 Prepartita Leicester City vs West Ham United: a che punto sono le due squadre? Leicester City Dopo essersi ritirato dalla FA Cup al quarto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 12 febbraio 2022) IlHamspera che i loro problemi fuori dal campo che coinvolgono Kurt Zouma non abbiano alcun impatto sui loro sforzi per ottenere il massimo dei punti contro ilquando si recheranno al King Power Stadium domenica 13 febbraio pomeriggio. Gli Hammers occupano attualmente il quarto posto nella classifica della Premier League, mentre i Foxes sono scesi al 12° posto, a 14 punti dagli uomini di David Moyes. Il calcio di inizio divsHamè previsto alle 17:30 PrepartitavsHam: a che punto sono le due squadre?Dopo essersi ritirato dalla FA Cup al quarto ...

Advertising

periodicodaily : Leicester City vs West Ham United: pronostico e possibili formazioni #13febbraio #premierleague - girpelliano : Youri #Tielemans non rinnoverà il con il Leicester City. Il centrocampista belga andrà in scadenza nel 2023, e per… - Gian19721 : RT @SkySport: ? DOPPIO JOTA: SEGNA IN TUTTI I MODI ?? Il Liverpool si porta a -9 dal Manchester City ?? La gara ? - pino_nostro : RT @fondamentalisti: 5 feb Inter-Milan 8 feb Inter-Roma 12 feb Napoli-Inter 16 feb Inter-Liverpool 6 feb Liverpool-Cardiff City 10 feb Liv… - DesmondOmon : RT @SkySport: ? DOPPIO JOTA: SEGNA IN TUTTI I MODI ?? Il Liverpool si porta a -9 dal Manchester City ?? La gara ? -