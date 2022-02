Le discoteche sono di nuovo aperte. Viaggio nei locali della movida milanese

(Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - Si torna in pista. Dopo quasi due anni di chiusura, a causapandemia, riaprono le. E i giovani, finalmente, tornano neinotturni a doivertirsi e ascoltare musica. "Al momento riaprono il 30-40% deidel territorio, e lo stato d'animo non è dei migliori. Tra la gente c'è voglia di tornare a divertirsi, ma il prezzovita sale e quello del divertimento sarà un capitolo di spesa sacrificabile", ha detto Gianni Indino, presidente del sindacato italianoda ballo dell'Emilia-Romagna, nonchè portavoce nazionale dell'associazione. In merito poi agli aumenti dei costi energetici, "non va certo meglio alle nostre aziende che stanno ricevendo fatture inimmaginabili: è un'utopia pensare che un locale con capienza al 50% possano reggere a lungo". ...

Leun presidio sociale e culturale dove si puo' stare in sicurezza. Vengono incontro a un normale bisogno di assembramento dei ragazzi, vanno tutelate di più'. Citterio racconta di ...... centri commerciali.), alberghi, bar - ristoranti, altri servizi (cinema, teatri,, ... Anche Tir, pescherecci e agricoltoriallo stremo. E ai rincari di luce e gas si somma quello dei ... Hanno riaperto le discoteche e in questo primo weekend che precede la festività di San Valentino sono tanti i giovani che torneranno a ballare. Finalmente dopo lo stop del 24 dicembre, i gestori dei ...