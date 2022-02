Lazio | i convocati di Sarri per la sfida contro il Bologna

(Di sabato 12 febbraio 2022), idi: sono 23 i giocatori chiamati per ladello Stadio Olimpico. L’elenco completo A poche ore dal match tra, misterha diramato la lista dei suoi. Sono 23 i giocatori chiamati. ? Sono 2??3?? i calciatori biancocelestida mister #per #!#CMonEagles ? pic.twitter.com/a2q7GFW6Xn— S.S.(@OfficialSS) February 12, 2022 Confermata la presenza di Immobile dopo l’infortunio di San Siro in Coppa Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloBologna, idi Sarri: sono 23 i giocatori chiamati per la sfida dello Stadio Olimpico. L'elenco completo A poche ore dal match trae Bologna, mister Sarri ha diramato la lista dei ...