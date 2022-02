Lazio, buona notizia per Sarri: il top ha già archiviato l’infortunio (Di sabato 12 febbraio 2022) Giungono buone notizie per la Lazio, in vista dell’impegno di campionato contro il Bologna, da disputare all’Olimpico oggi alle 15:00. Umiliante sconfitta in Coppa Italia per la Lazio. Contro il Milan la formazione diretta da Maurizio Sarri ha perso con un poker firmato da Leao, due volte Giroud e Kessie. La squadra della capitale in pratica Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 12 febbraio 2022) Giungono buone notizie per la, in vista dell’impegno di campionato contro il Bologna, da disputare all’Olimpico oggi alle 15:00. Umiliante sconfitta in Coppa Italia per la. Contro il Milan la formazione diretta da Maurizioha perso con un poker firmato da Leao, due volte Giroud e Kessie. La squadra della capitale in pratica Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

beppegi : Una vecchia storia, di quando tra @usalessandria e @OfficialSSLazio i rapporti erano molto stretti. Su… - astralmobilita : Per oggi il servizio termina qui. @astralmobilita augura a tutti Una buona serata! - PaoloACM94 : @Zoroback_023 Per me sarà una partita complicata, da giocare con la testa. L'assenza di Theo è pesante per il nostr… - AlanPanassiti : @DBarillarisson @RobertoBurioni Buona conoscenza della Lazio è requisito fondamentale! Ahahahhahahaa - pills_ofscience : @DBarillarisson @RobertoBurioni 'Buona conoscenza della Lazio'?? -