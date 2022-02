Lazio-Bologna oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tutto pronto per Lazio-Bologna, sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I biancocelesti, sesti in classifica con 39 punti, vogliono il successo contro i bolognesi di Mihajlovic, tredicesimi a quota 28 punti. Ad arbitrare la partita sarà Marco Piccinini, con Daniele Orsato al Var. Fischio d’inizio fissato per le ore 15.00 di sabato 12 febbraio allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati su DAZN. Sportface vi terrà aggiornati con notizie in tempo reale, cronaca e tabellino al termine, oltre agli highlights per non perdersi davvero nulla. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Tutto pronto per, sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di. I biancocelesti, sesti in classifica con 39 punti, vogliono il successo contro i bolognesi di Mihajlovic, tredicesimi a quota 28 punti. Ad arbitrare la partita sarà Marco Piccinini, con Daniele Orsato al Var. Fischio d’inizio fissato per le ore 15.00 di sabato 12 febbraio allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati su DAZN. Sportface vi terrà aggiornati con notizie in tempo reale, cronaca e tabellino al termine, oltre agli highlights per non perdersi davvero nulla. SportFace.

